Mikkelsen kihutab Citroëni roolis ka Saksamaa MM-rallil

Esmakordselt sel hooajal Sardiinia rallil WRC-auto rooli istunud Mikkelsen alustab täna Poolas hooaja teist MM-rallit, asendades britti Kris Meeke’i. Testisõidul 11. aega näidanud norrakas avaldas aga, et on Citroëni roolis kindlasti stardis ka Saksamaal.

Autosport kirjutab, et Mikkelseni pärast keegi Saksamaa MM-ralliks kohta loovutama ei pea ning stardis näeb ka Meeke’i, Craig Breeni and Stephane Lefebvre’it.

«Olen õnnelik. Me nägime kiirust, mida Citroën Korsika ralli asfaldil näitas. Meil on enne Saksamaa rallit võimalus autot seal testida, seega kõik on hästi,» kommenteeris Mikkelsen uudist.

Seda, et Mikkelsen võetakse täiskohaga Citroëni palgale, Mikkelseni mänedžer Erik Veiby veel ei kinnita. «See on taaskord ühekordne diil, ainult Saksamaa ralliks. Citroënil pole meie jaoks pärast Saksamaad praegu midagi pakkuda, kuid me oleme jätkuvalt tuleviku osas läbirääkimistes ka Hyundai ja Toyotaga,» ütles Veiby.

Küsimusele, kas Mikkelsenil on üldse võimalust mõne teise WRC-tiimi eest tänavusel hooajal sõita, vastas Veiby: «Muidugi, kuid nagu ma ütlesin, siis oleme jätkuvalt läbirääkimistes. Meie põhiline tähelepanu on anda Andreasele võimalikult palju aega 2017. aasta autos ning saada ta järgmiseks hooajaks täiskohaga sõitjaks.»