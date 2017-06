Joshua ja Klitško kordusmatš võib toimuda maailma poksipealinnas

Joshua ja Klitško kohtusid esimest korda omavahel aprilli lõpus Londonis ja toona võitis 11. raundi tehnilise nokaudiga Joshua, kirjutab Eurosport.

Joshua agendi Eddie Hearni sõnul oleks praeguse seisuga korduskohtumine toimumas maailma poksipealinnas ehk Las Vegases.

Hearn on pidanud juba ka läbirääkimisi Klitško mänedžeri Bernd Boentega. «Hakkame nüüd asjadest täpsemalt rääkima ja arutleme ka võimaliku võistluspaiga üle,» sõnas Hearn. «Praeguse seisuga oleks kõige tõenäolisem matši toimumiskoht Las Vegas. Olen kindel, et britid lendaksid hea meelega Las Vegasesse suurt poksi vaatama.»

Ülejäänud variantidena on töös veel Nigeeria, Dubai ning Cardiff.

27-aastane Joshua on profina pidanud seni 19 matši ning need kõik ka nokaudiga võitnud. Senise profikarjääri jooksul on Joshua kõik matšid pidanud Suurbritannias. «Anthony Joshua nime nägemine Las Vegase tulede säras on kindlasti asi, mis meile meeldiks,» lisas Hearn.

41-aastane Klitško on kirja saanud 64 võitu (53 nokaudiga) ja 5 kaotust. Klitško on varasemalt Las Vegases poksinud.