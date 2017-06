7 Läti tippsportlast võeti olümpiahooajaks dopinguküttide suurendatud tähelepanu alla

Inside the games kirjutab, et ainult kahe venelase nimekirja lisamine on kummaline, kuna Kanada advokaadi Richard McLareni koostatud raport tõestas, et venelased on aastate jooksul regulaarselt dopingut tarvitanud ning seda tehti ka 2014. aasta Sotši talimängudel.

Venelastest kuuluvad nimekirja bobisõitjad Anastassia Kohtšeržova ja Andrei Ljalov. Jälgimise alla ei võeta aga ühtegi skeletonisõitjat ja kelgutajat.

Lätlastest kuuluvad nimekirja skeletonisõitjad Martins ja Tomass Dukurs ning Lelde Priedulena ning bobisõitjad Oskars Melbardis, Oskars Kibermanis, Daumants Dreiskens ja Matiss Miknis.

Nimetatutest kõige nimekam on kindlasti 33-aastane Martins Dukurs, kes on kahekordne olümpiahõbe, viiekordne maailmameister ja kaheksakordne Euroopa meister.

Nimekirja kantud lätlastest on olümpiamedal ette näidata ka Melbardisel ja Dreiskensil, kes võitsid Sotšis neljabobil hõbemedali. Lisaks on nad 2016. aasta maailmameistrid.

Vastavalt WADA poolt kasutatavale programmile ADAMS peavad sportlased oma käike teatama tunniajase täpsusega.

«Kuidas aitab asjade selline käik kaasa dopinguvabale spordile, kuid ühtegi Venemaa skeletonisõitjat nimekirja ei kaasatud,» pahandas Läti Skeletoniliidu juht Dainus Dukurs.