Mööl: võit on alati hea, aga poleks pidanud lubama vastastel skoorida

«Võit on alati hea, aga poleks pidanud lubama neil skoori teha. Meil on sel hooajal palju sellist ebaõnne, et vastased saavad korra löögile ja löövadki kohe ära. Võib öelda, et ise ei kasutanud me täna oma potentsiaali lõpuni ära,» sõnas Mööl.

Vastaste agressiivne tegutsemine ei tulnud Kalju meestele üllatusena. «Seda oskasime video põhjal oodata. Teadsime, et peame panema palli käima ja liigutama seda äärelt äärele, siis tekib ka vabu tsoone. Tekkiski, kuid oleks pidanud rohkem neid ära kasutama, periooditi jäi teravusest puudu,» lausus Mööl.

Mida oodata kordusmängult? «Kindlasti peame värava lööma. Neile piisab 1:0 võidust ja ei taha, et see millalgi lõpuminutitel kobinaga ära tuleks. Tuleb lahtine mäng,» ennustas Mööl.

Frantsev: edasipääsu otsustab võime endast kõik anda

«Ei vaidle vastu!» sõnas ka Kalju peatreener Sergei Frantsev ajakirjanike küsimuse peale, kas edasipääs tulnuks juba Tallinnas ära otsustada.

«Poisid olid küll keskendunud ja end hästi häälestanud, aga lihtsalt juhtus nii, et tuli see vastuvärav. Mängijad tahtsid lõpus veel väravaid lüüa, aga lõppes nii, et lõime vaid kaks. Kordusmänguks taktikaliselt väga palju muuta pole vaja. Esiteks tuleb kindlasti ära lüüa need võimalused, mida tekitame. Taktika valime lähtudes sellest, kes on terved, aga edasipääsu ei otsusta niivõrd taktika, pigem mängijate võime endast väljakul sada protsenti anda,» nentis ta.

Vastaste treener: säilitasime lootuse, olen rahul

Vastaste juhendaja Jakup A Borg jäi tulemusega oodatult rahule. «Oli tähtis, et meil oleks kodus millegi nimel mängida, sest siis oleks mäng lahtine. See lootus meil säilis,» lausus ta «Kalju on jätkuvalt soosik, aga nägime, et meil tekib šansse. Nad valdasid küll palju palli ja olid ohtlikud nii nurgalöökide kui ka karistuslöökide puhul, aga neil ei tekkinud kuigi palju väravavõimalusi.»

Fäärlased pidid Tallinnas tegutsema ebaharilikus rollis. «Koduliigas oleme meeskond, kes valdab rohkem palli, aga täna pidime ettevaatlikud olema. Olen rahul sellega, et suutsime palli vallates ruumi tekitada, aga peame kordusmängus suutma vastase mängu veel rohkem lõhkuda,» leidis Borg.

Kuna Kalju brasiillasest ründaja Carlos Geovante Santos Pereira oli esiteks vigastatud ja sattus teiseks ootamatult mängukeelu alla, tegutses Kalju ründeliini tipus kõik 90 minutit Tarmo Neemelo. «Suure mehe alustamine oli üllatus – ootasime, et algkoosseisus on brasiillane. Siis aga nägime, et teda pole nimekirjaski. Teadsin siiski, et teie suur ründaja on ohtlik, ja oskasin oma mehi tema suhtes hoiatada,» rääkis Borg.

Mängu saatuse otsustas 79. minut, kui Torshavni 17-aastane ründaja Hannes Agnarsson jättis kasutamata üks-üks olukorra ja loetud sekundid hiljem kõksas Artjom Dmitrijev teises väljakuotsas peaga Kalju teistkodselt juhtima. «Muidugi on kahju, et me 1:1 seisul oma võimalust ära ei löönud – noor poiss tuli mängu ja sai šansi, aga jättis löömata ja siis tuli kohe liiga lihtne värav vastu. Meil nappis selles olukorras keskendumisvõimet. Kokkuvõttes olen aga siiski oma mängijatega väga rahul,» võttis Borg kohtumise kokku.