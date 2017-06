Eesti U18 korvpallurid jätkavad täiseduga

Mäng algas mõlemalt poolt rabedalt – tehti rumalaid pallikaotusi ja visked ei tabanud. Esimese veerandi võitsid rootslased 17:16. Vaido Rego hoolealused hakkasid peale puhkepausi kaitses taas agressiivsemalt mängima. Pikale vaheajale mindi ühekorvilises eduseisus 35:33. Henri Drellilt poolajaks 8 silma.

Võitjate parimana tõi Kristian Kullamäe 27 punkti, kuus lauapalli ja neli resultatiivset söötu. Henri Drellilt 16 silma ja kuus lauapalli ning Matthias Tassilt korralik kaksikduubel 12 punkti ja 15 lauapalliga.

Peatreener Vaido Rego sõnul oli Rootsi näol tegemist ebamugava vastasega. «Neil on lühike koosseis ja see tegi meie jaoks elu keeruliseks. Kaitses oli täna palju möödarääkimisi. Ma ei tea, kas see tuleneb väsimusest või millestki muust, aga meil on keskendumisega probleeme. Au poistele, et nad raskest seisust välja tulid,» sõnas Rego.

U18 koondis jätkab Nordic Cupi täiseduga. Reedel minnakse vastamisi Islandi eakaaslastega.