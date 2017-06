Postimehe video: Toyota mehed teevad Järvelale ja Susile selgeks, miks sobib Poola eestlastele Soomest paremini

Teatavasti oli muru vanasti rohelisem ja taevas sinisem. Vahetevahel on raske tunnistada, et minevik on minevikuks saanud selge põhjusega. Üks selline mõttekäik kostus sel teisipäeval Kuku raadio verivärskes saates «Spordireporter», kus Joosep Susi nentis: «Soome ralli oli võistlejate-sõitjate hinnangul pikka aega see «number üks», aga nüüd on millegi pärast vähemalt Eesti meedia hakanud Poola rallit sinna kõrvale sättima.»

«Nii on,» kiitis Ott Järvela takka.

Nii oligi. Soome ralli püsis eestimaise autospordisõbra Mekana kümneid aastaid ning kõige krooniks nägid kümned tuhanded silmapaarid kohapealt, kuidas Markko Märtin 2003. aastal Jyväskylä teedel triumfeeris.

Ent aeg on läinud edasi. Juba neljandat hooaega järjest leiab MM-kalendrist alates 1921. aastast peetava Poola ralli ja arusaadavalt on üha enamad eestlased leidnud tee Mikolajkisse Ott Tänakule ning teistele meie ralliässadele kaasa elama. Põhjus selleks on lihtne – tõenäosus, et tulemus tuleb taevalik, on lõunas kõrgem kui põhjas. Poola teed on lihtsalt Eesti omadele sarnasemad kui Soomes.

«Peamised erinevused on, et siin on teed liivasemad ja kitsamas kui Soomes,» selgitab põhjanaabrite hetke parim rallisõitja, Toyota esipiloot Jari-Matti Latvala, milline vahe on Poola kiiruskatsetel ja tema koduradadel. «Soomes on tee alati kõvem, laiem ja enamate hüpetega, rohkem metsa vahel, samas kui Poolas on teed rohkem avatud.»

«Minu hinnangul on Poola palju kiirem ralli,» lisab omaltpoolt 2012 siin ERC etapi võitnud Esapekka Lappi. «Pidamine pole siin küll nii hea kui Soomes, aga samas on see kiirem, sest sa saad alati üle põldude ja muru lõigata, et kurve veelgi kiiremini võtta. Soomes see võimalus puudub: alati on ees kas kraav, kivi või midagi kolmandat.»

Kiirused on küll mõlemal rallil sarnased (loe: ülikõrged), aga muidu on kruusal ja kruusal vahe sees. Ja kui fännidele on veel lisapõhjust vaja, siis Poolas nädalavahetuse veetmine on ka kõvasti soodsam kui Soomes.