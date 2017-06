Dopingupatustajaid on Londoni MMi eel hoiatatud: te jääte kindlasti vahele

David Howman, kes juhib kõnealust organisatsiooni (Kergejõustiku Terviklikkuse Üksus), ütles, et ta ei saa garanteerida täielikku puhtust Londoni MMil, kuid see-eest soovib tagada «parima võimaliku dopinguvastase programmi rakendamise».

Pärast seda, kui Euroopa kergejõustikuliit teatas, et soovib dopinguskandaalide tõttu nullida kõik seni kehtinud rekordid, tunnevad mitmed sportlased ebaõiglust. Howman kutsub aga sportlasi üles, et nad räägiksid oma muredest.

Howman, endine Rahvusvahelise Antidopingu Agentuuri peadirektor, tunnistas, et emotsioonid on spordis väga suured. «Me kavatseme rääkida kõigi vihaste sportlastega – oleme juba selle hüvanguks programmi käivitanud,» ütles ta. «Meie ülesanne on tagada, et sportlaste hääl läheks korda ning nad tunneksid, et lähevad korda. Esimene võimalus selleks avaneb Londonis.

Kergejõustiku Londoni MM toimub 4.-13. augustil.