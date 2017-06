Postimees Poolas: turvaautot juhib MM-rallil driftilembeline Dakari äss

Przygonski tegi Dakaril debüüdi 2009. aastal, kui sai mootorrataste arvestuses 11. koha ning krooniti ka parimaks legendaarse mõõduvõtu esmaläbijaks. 2014 Abu Dhabi kõrberallil toimunud suures avariis sai poolakas aga rängalt viga – mõranesid mehe kolm selgroolüli – ja seejärel kolis ta kaherattaliselt masinalt neljasele. 2016 tegi ta Mini meeskonnas Dakaril autodebüüdi ja lõpetas 15. kohal, tänavu kerkis poolakas aga juba seitsmendaks - võitnud Stephane Peterhanselile kogunes kaotust napilt üle nelja tunni. Kuigi kestvusrallide võistluskalender on tihe, leidis Przygonski siiski aega, et oma kodusel MM-rallil «nulli» sõita. Põhjus on lihtne: tema peatoetaja, kütusefirma Orlen, on ka Poola ralli nimisponsor.

Muide, kui Przygonski ei kihuta kõrberallidel, on meeldib talle liikuda külg ees – mitte ainult pole tegu Poola driftimeistriga, 2012. aastal püstitas ta ka maailmarekordi, kui hoidis drifti kiirusel 217,97 km/h.