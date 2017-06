Inglismaa kõrgliiga kõige tillukesem klubi ostis ränga raha eest Chelsea'lt kaitsja

Bournemouthi senin üleminekurekord oli eelmisel suvel ääreründaja Jordon Ibe eest Liverpoolile makstud 17 miljonit eurot. Ake näol ei ostnud Bournemouth põrsast kotis, vaid endale väga hästi tuttava jalgpalluri.

Nimelt alustas Ake eelmist hooaega laenulepingu alusel Bournemouthis ja esines sedavõrd hästi, et hooaja keskel kutsus Chelsea ta laenult tagasi. Nõnda sai Ake'st küll Inglismaa meister, kuigi platsile sai ta Chelsea's episoodiliselt.

Mänguaega aga 16aastasena Chelsea'ga liitunud hollandlasele Antonio Conte meeskonnas terendamas polnud ja nõnda otsustaski ta klubi vahetada. «Nathanit ootab helge tulevik ja olen väga õnnelik, et see tulevik on seotud meie klubiga,» kiitis Bournemouthi peatreener Eddie Howe 22aastast kaitsjat.

Bournemouth on suvise üleminekuakna jooksul juba täiendanud ridu kogenud ründaja Jermaine Defoe (saabus Sunderlandist vabaagendina) ja väravavahi Asmir Begoviciga (osteti Chelsea'st).