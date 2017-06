Suurte uudiste ootuses: Arsenali fännidelt paluti kannatlikkust

Alates 1996. aastast Arsenali juhendav 67-aastane Wenger sõlmis maikuss klubiga uue kahe aasta pikkuse lepingu, ehkki omajagu fänne prantslase jätkamist ei soovinud. Samas on Wenger lubanud, et järgmisel hooajal võidab Arsenal Premier League’i. Kui vaadata lõppenud hooaega, siis Arsenali võitis küll liigakarikasarja Inglismaal, ent jäi esimest korda Wengeri ajal järgmise aasta Meistrite liigast välja, kui Premier League lõpetati viiendal kohal (Meistrite liigasse pääseb neli esimest – toim).

«Ma soovin, et atmosfäär oleks ühtne,» ütles Gazidis üritusel, kus viibis fännidega koos. «Raske on olnud häid esitusi fännidele pakkuda, kuna ühtsusest on puudu tulnud ning olen kohanud palju rahulolematust. Ma palun teid (pöördumine fännide poole – toim), tulge taas kokku ja toetage nii meie peatreenerit kui ka meeskonda,» lisas Gazidis.

«Otsime endale tippkvaliteediga mängijaid. Kui tahad olla maailmatasemel klubi, siis peavad sul olema maailmaklassiga jalgpallurid,» tõdes ta lõpuks.