Järveoja vihmas 200km/h kihutamisest: sirgel on lihtne, kurvid on rasked

«Kõik, kes tagantpoolt tulevad, neil on ajad ikka palju kehvemad,» tõdes reedesel lõunapausil Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja. Eesti esiekipaaž püsib rallil kolmandal kohal, täpselt nende taga startinud Jari-Matti Latvala on viie sekundi kaugusel liider. Viiendana radu läbiv Dani Sordo hoiab aga alles kuuendat kohta, kaotust soomlasele üle kolmveerandi minuti. «Sardiinias olid 10 meest 10 sekundi sees,» võrdleb Järveoja viimase kuiva ja praeguse märja kruusaralli vahet. «Praegu taganttulijatel (puhtama tee) eelist pole. Eespool on (vähemmudasema tee) eelis, aga raske täpselt öelda, mitmenda autoga see ära kaob.»

Kui välja jätta pisikene heinapalli tabamine neljandal kiiruskatsel ning stardis välja surnud mootori tõttu kadunud sekundid viiendal, kulgeb ralli Tänakule-Järveojale plaanipäraselt. «Muidu on kõik tipp-topp. Üritame nautida nii palju, kui sellise ilmaga on võimalik nautida. Tahaks juba kuiva, üsna ebamugav on,» nendib kaardilugeja ralli kohta, kus ka märjal rajal küündivad WRC-autod kiiruseni 200 km/h. «Sirgel võtab vahepeal maksimumi välja. Sirgel on lihtne sõita. Kurvid on rasked,» kirub Järveoja märga kruusa.