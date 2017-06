Liverpool valmistub püstitama klubi üleminekurekordit

Leipzigi klubi väidab siiski, et ei soovi oma põhimeest müüa, sest tänavuseks hooajaks kvalifitseeruti Saksamaa kõrgliiga teise kohaga Meistrite liiga alagrupiturniirile. Väidetavalt ollakse Keitast valmis loobuma vaid 70 miljoni naela eest. Tema lepingus on küll 48 miljoni naela suurune väljaostuklausel, ent see aktiveerub alles järgmisel suvel.

BBC tunnustatud jalgpallieksperdi Phil McNulty arvates alustab Liverpool pakkumist tasemelt, mis ületab klubi senised rekordtehingud. 2011. aasta jaanuaris maksti Newcastle Unitedile Andy Carrolli eest 35 miljonit naela ja hiljuti osteti AS Romast 34 miljoni naela ehk 39 miljoni euro eest Mohamed Salah.

Liverpool lõpetas Inglismaa liigahooaja kevadel neljanda kohaga ja omab seega võimalust pääseda Meistrite liiga alagrupiturniirile. Selleks tuleb play-off-faasis alistada kahe mängu kokkuvõttes üks vastane.