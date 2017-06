Kannatus katkes: Infonet lõpetas lepingu peatreeneri Aleksandr Puštoviga

Aleksandr Puštov liitus klubiga 2011. aastal ning just tema juhendamisel saavutas klubi kõik auhinnad – Esiliiga võit 2012, Premium Liiga 2016, Eesti Karikas 2016-17 ja Eesti Superkarikas 2017.

Peatreeneri kohusetäitjaks saab olema Sergei Bragin, kuid kuna esimeses mängus Maltal eemaldati ta pingilt, on ta vastavalt reglemendile diskvalifitseeritud. Sellest tulenevalt on teisipäevasel eurosarja kohtumisel Lillekülas peatreeneri kohusetäitjaks Dmitri Skiperski.

FC Infonet tänab Aleksandr Puštovit tehtud töö eest ning soovib talle edu edaspidiseks.

Dmitri Skiperski: «Aleksandr Puštovi käe all elas nii klubi kui ka meeskond läbi imelisi hetki. Võideti kõik Eesti jalgpalli tiitlid. Täname Aleksandr Puštovit selle suure tehtud töö eest.»

Aleksandr Puštov: «Tekkinud olukorras, kus meeskonnal on väga vastutusrikas periood ning ees ootamas ka Meistrite Liiga kohtumine Malta meeskonnaga, arvan, et õigeks ja konstruktiivseks otsuseks on minu tagasiastumine. Arvan, et see peaks meeskonda mobiliseerima eelkõige psühholoogilises plaanis. Nagu on näidanud praktika, saab meeskond pärast selliseid otsuseid hoogu juurde nii mängulises kui ka psühholoogilises plaanis. See on aga praegu hädavajalik. See kõik on nii klubi kui ka meeskonna huvides. Olen täiesti kindel, et meie meeskond on võimeline vastast võitma ning siiralt usun, et seda ta teisipäeval ka teeb. Hetkeline seis meistrivõistlustel ja Meistrite Liiga esimese mängu tulemus ei jätnud mulle muud valikut.»

Mullu Eesti meistriks tulnud ja tänavu nii Superkarika kui ka Evald Tipneri karika võitnud Infonet kaotas teisipäeval peetud Meistrite liiga esimese kvalifikatsiooniringi avakohtumise võõrsil Malta klubile Hibernians 0:2. Eesti meistriliigas ollakse alles neljandal kohal, seejuures jäädakse liidrikohta hoidvast Florast maha juba 20 ning kolmandal kohal olevast Nõmme Kaljust üheksa punktiga.