Tulevik alistas võõrsil Paide ja pääses punase laterna rollist

Ühtlasi sai Tulevik revanši hooaja esimese omavahelise kohtumise eest, mille Paide võitis Viljandis 3:2. Tulevik on kogunud 10 punkti ning seeläbi kerkiti viimaselt tabelirealt üheksandaks, möödudes Pärnu Vaprusest. Paide on 15 punktiga kuuendal kohal. Sama palju on punkte ka Tartu Tammekal, kes võõrustab laupäeval kell 19 Postimehe telemängus Vaprust.