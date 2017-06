Viiekordne olümpiavõitja plaanib ala vahetada ja uuesti olümpiale murda

37-aastane Wiggins võitis mullu Rios meeste jälitussõidus viienda olümpiakulla ja riputas seejärel detsembris rattakiivri varna. Hea sõbra, olümpialgi käinud sõudja James Cracknelli innustusel on ta aga vormis püsimiseks pidevalt veloergomeetrit sikutanud.

«Hakkasin sellega tegelema kõigest vormis püsimiseks, kuid näitasin häid tulemusi, nii et nüüd tegelen asjaga juba profitasemel. Töötan seitse päeva nädalas treeneri käe all,» lausus Wiggins Daily Mailile. «Detsembris osalen Suurbritannia meistrivõistlustel ja vaatame, kuhu jõuan. Äkki kuuenda olümpiakullani? Võimalik, et olen pisut peast segi, aga samas näitavad tulemused vastupidist.»

Ennekõike peab Wiggins kõvasti kaalu lisama, sest britid saavad Tokyosse saata vaid kaks kergekaallast. «Püüan jõuda saja kiloni ehk kaaluda 31 kilo rohkem kui Tour de France’il võisteldes,» märkis Wiggins.

Tema sportlaskarjääri viimast aastat on ümbritsenud vastuolud, sest mullu septembris avalikustas Venemaa häkkerite rühmitus Fancy Bears dokumendid, mille kohaselt ssüstiti Wigginsile kolm korda triamtsinolooni, mis on tugevatoimeline kortikosteroid. Wigginsi väitel oli tegu vajaliku ravimiga, sest ta kannatab õietolmuallergia all. Suurbritannia antidoping uurib aga jätkuvalt, miks saadeti 2011. aastal Dauphiné velotuuri ajal Wigginsile ja tema meeskonnale Team Sky kahtlane pakk ning mida see sisaldas. Wiggins ja Sky on kinnitanud, et pakis polnud midagi keelatut.Bradley Wiggins Retires