Vetteli tembu valguses: vormel 1 sarja suurimad karistused ja tulipäiseimad mehed

Sakslane on praegu 12 trahvipunktist ja sellega kaasnevast ühe-etapilisest võistluskeelust vaid kolme punkti kaugusel, sest ühes Bakuust saadud kolme karistuspunktiga on tal nelja intsidendi eest koos üheksa punkti. Pärast Austria etappi langeb aga üks karistus neljast ära, sest selle määramisest möödub aasta.

Rusikakangelased rajal ja selle ääres

Veel korra ajalukku kiigates on Hamiltoni autot küljelt müksanud Vettel aga paipoiss – vormel 1 sarjas on nähtud nii käsikähmlust kui ka muud. 1977. aastal tegi Hunt Kanada etapil avarii talle jalgu jäänud meeskonnakaaslase Jochen Massiga ja oli seejärel nii vihane, et tahtis piki rada tagasi boksi marssida. Kui rajatöötaja püüdis teda ohtlikust kohast minema tirida, kostitas Hunt meest lõuahaagiga. Maailmameistrit trahviti tembu eest mitme tuhande dollariga.

1982. aastal pidasid Hockenheimis pärast kokkupõrget otse raja ääres poksimatši Eliseo Salazar ja Nelson Piquet. Viis aastat hiljem ärritus Mansell Belgias toona kollanoka rollis olnud Senna peale, kui too talle teed ei andnud. Lotuse boksis Sennat raputamas käinud Mansell lootis ilmselt noort brasiillast ehmatada, kuid tolku sellest polnud – järgmisel etapil Monacos sai Senna oma karjääri esimese võidu kuulsal tänavarajal.

1989. aasta MM-tiitli saatus selgus kabinettides, kui McLareni mehed Senna ja Alain Prost olid Jaapanis kokku põrganud. Reeglite rikkujaks jäi Senna ja prantslane krooniti maailmameistriks. Aasta hiljem oli Prost juba Ferraris ja mehed heitlesid taas tiitli pärast, kui Sennal kästi Suzukas startida mustemalt rajapoolelt.

Brasiillane oli veendunud, et FIA prantslasest president Jean-Marie Balestre soosis otsust langetades kaasmaalast Prosti. Sestap võttis Senna vastu oma otsuse – avakurvi läheb ta liidrina, maksku mis maksab. Prost sai eeldatult parema lähte ja oli avakurvi keerates peaaegu terve autopikkuse jagu ees. Senna ei andnud aga järele ja toimus kokkupõrge, mõlemad vormelid paiskusid teelt välja. Brasiillane kindlustas seeläbi MM-tiitli, mingeid karistusi sedapuhku ei järgnenud.

1994. aastal eksis Schumacher hooaja viimasel etapil Adelaide’is liidrikohal sõites ja rammis seina. Selja taga luuranud Hill nägi möödumiskohta, kuid sakslane keeras talle ette. Avarii järel katkestasid mõlemad, maailmameistriks krooniti Schumacher.

Michael Schumacher ja David Coulthard, siin juba sõbrad. FOTO: APICHART WEERAWONG/AP/SCANPIX

Neli aastat hiljem lubas tulivihane sakslane Spa rajal pasunasse anda David Coulthardile, kes liikus paduvihmas tema arvates põhjendamatult aeglaselt. Schumacher ei märganud õigel hetkel Coulthardi autot ja sõitis sellele tagant otsa, olles sunnitud katkestama.

«Kas sa üritad mind tappa?!» olevat olnud maruvihase Schumacheri sõnum. Vaid Ferrari toonase tiimipealiku Jean Todti kärme reaktsioon päästis mehed karvupidi kokku minemast. 2005. aastal sattusid samal rajal kokku Schumacher ja Takuma Sato, siis pääses jaapanlane kõrvakiiluga – ent võis õnnelik olla, et kandis tol hetkel kiivrit.

2006. aastal tembutas Schumacher aga Monacos, kui imiteeris kvalifikatsioonis eksimust ja rikkus seeläbi tiitlikonkurendi Fernando Alonso kiire ringi. Kohtunikud näitemängu heaks ei kiitnud ja tõstsid Schumacheri stardirivi lõppu, lisaks jäi sakslasele mõneks ajaks külge piinlik petise maine.