WRC2 sarjas edukat debüüti tegev Jeets: arenemisruumi on kõvasti

«Raske päev on selja taga. Algul oli seda harjumistunnet raskem leida, kui me arvasime, aga tulemuseks kaheksas koht ja meie ees on kolm-neli sõitjat 15-20 sekundi sees, nii et pole hullu midagi. Oleme kenasti hakkama saanud,» võttis Jeets reedese võistluspäeva kokku.

«Me ei ole mingit kohta taga ajanud, et tahame kindlasti olla kuues-seistmes-kaheksas. Mõtlesime et teeme oma sõitu, proovime teha vähem vigu ja harjuda legendiga,» lisas Škoda Fabia R5-l kihutav rallimees, kellele mängis vingerpussi rallit kiusanud paduvihm. Legendi kirjutamise ajal oli ilm olnud ideaalne, mis tähendas, et hommikustel katsetel oli see liiga kiire, õhtuks veidi kuivanud oludes aga juba liialt aeglane. «Arenemisruumi on kõvasti arvestades võistluspausi ja ka meie koostööd, mis iga läbitud kilomeetriga läheb aina paremaks. Aga kõik sujub ja mina olen homse osas väga optimistlik,» lisas Jeets.