Glamuursed fotod: Lionel Messi pidas maha uhke pulmapeo

Messi ja Roccuzzo pulmad toimusid Argentina suurlinnas Rosarios. Lapsepõlvekallimad Messi ja Roccuzzo on seejuures mõlemad Rosariost pärit. Paaril on ka kaks ühist last: 2012. aastal sündinud Thiago ning 2015. aastal sündinud Mateo.

Reede õhtul Rosarios toimunud pulmapeol olid kohal nii praegused kui ka endised FC Barcelona tähtmängijad. Teiste seas olid pulma kutsutud Xavi, Carles Puyol, Cesc Fabregas, Samuel Eto’o, Luis Suarez, Jordi Alba, Neymar, Sergio Busquets ja Javier Mascherano.

Kokku oli pulma kutsutud umbes 250 külalist. Sündmust oli kohapeal kajastamas umbes 150 ajakirjanikku.

¡Felicitaciones Leo y Antonela! pic.twitter.com/vVwPbhqn71 — Leo Messi Fan Club (@LeoMessifanclub) June 30, 2017