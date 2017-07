Jeets ja Sikk hoiavad Poola rallil WRC2 arvestuses 8. kohta

«Esimene päev on selja taga, meie jaoks väga korralik päev, ilma suuremate probleemideta. Olud olid väga keerulised, uus ralli, uus sari ja ilm lisas oma osa. Teed on Poolas väga kiired, ning nendes oludes, kus tingimused muutuvad kogu aeg on väga tähtis legend korralikult toimima saada ja oludega kohaneda. Kuldariga on meil koostöö väga hea ja oleme suutnud läbi päeva tempot tõsta. Katsed läksid ikka lõpuks väga katki, ma pole kindlasti nii katkistel teedel sõitnud, tavaautoga on neil ilmselt võimatu sõita aga meie Škoda Fabia R5 töötas nendes tingimustes korralikult. Mis on väga muljetavaldav, on Eesti fännide mass raja ääres. Mina pole sellisel rallil sõitnud, kus terve raja äär on sini-must-valgeid lippe täis, Kuldari sõnul oli viimati midagi sellist, kui Markko Märtin Soome MM-rallil sõitis. Mikolajki on nagu Eesti linn. Müts maha Eesti fännide ees, täna ei olnud lihtne sõita aga päev otsa nendes oludes raja ääres omadele kaasa elada, usun, et ka selles pole midagi lihtsat,» võttis Jeets reedese päeva kokku.

Laupäevaks ootab Jeets pisut paremaid rajaolusid. Nende stardikoht on kuus kohta eespool kui reedel. Oma sõidu kõrval jõuab ta kaasa elada ka Ott Tänakule ja Martin Järveojale, kes on Poola MM-ralli teisel kohal, kaotades Thierry Neuville'ile ja Nicolas Gilsoulile 1,6 sekundiga.

«Laupäeval peaks katsed olema vähe kõvema pinnasega ja vast jääb ka vihma vähemaks. Igal juhul läheme oma maksimumi tegema ja tahaks ikka mõned kohad kõrgemale tõusta. Meie ees on vahe 0,1 sekundit ja ka järgmised mehed pole kaugel. Ott ja Martin teevad supertööd. Vahed on imeväikesed ja kohad vahetuvad pidevalt,» rõõmustas Jeets eestlaste heade tulemuste üle.

Laupäeval sõidetakse taas üheksa katset. Esimene neist algab Eesti aja järgi kell 9.08 ning Jeets ja Sikk on rajal 25. autona.