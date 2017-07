Saksamaa jalgpallurid alistasid EM-finaalis suurfavoriit Hispaania

Finaali ainsa värava lõi matši 40. minutil Berliini Hertha äärekaitsja Mitchell Weiser. Saksamaa koondise jaoks oli tegemist alles teise U21 EM-tiitliga. Eelmine triumf pärines 2009. aastast.

Sakslased pidid EMil hakkama saama mitme selle vanuseklassi tippmängijata, kuna paljud noormängijad kaasati maailmajagude karikaturniiril mängiva Saksamaa koondise koosseisu. Ka seal on sakslased praeguseks jõudnud finaali.

U21 vanuseklassi kõige edukamaks riigiks on ajaloos olnud Itaalia, kellel on ette näidata 5 EM-tiitlit. Tänavu esikohamängus kaotanud Hispaania on triumfeerinud neljal korral.

Seekordse finaali eel oodati Hispaania tõusmist Itaalia kõrvale, kuna neil olid väljakule saata juba meeste seas end tipptasemel tõestanud Hector Bellerin, Saul Niguez, Denis Suarez, Marco Asensio ja Gerard Deulofeu.