Latvala: olen teinud palju vigu, kuid minu karjäär päästeti

Käimasoleva autoralli MM-sarja hooaja eel ei osatud arvata, et soomlane Jari-Matti Latvala suudab sekkuda MM-tiitli heitlusesse. Reaalsuses on Latvala saanud Toyotaga end hästi liikuma ning ta usub, et Toyota boss Tommi Mäkinen aitas tema karjääri päästa.