Kregor Zirk pääses EMil oma põhialal kindlalt poolfinaali

17-aastane Zirk, kes võitis oma eelujumise, ütles, et juba 65 meetri peal oli asi selge, mistõttu jäi talle veel varu õhtuks sisse. Eestlasest olid hommikuste aegade põhjal kiiremad norralane Tomoe Zenimoto Hvas (53,33), ungarlane Kristof Milak (53,23) ja superhoogu näidanud ning Zirgist ühe päeva jagu noorem olev venelane Egor Kuimov (52,45). Eesti aja järgi kell 17.52 algavas esimeses poolfinaalis ujub Zirk viiendal ja 50 m liblikujumises hõbemedali võitnud Milak neljandal rajal. Eestlase sõnul on see väga heaks positsiooniks.

Kolmapäeval Postimehele antud intervjuus tunnistas mullune 50 m liblikujumise EM-pronks Zirk, et kuna tänavu ei jõudnud ta samal distantsil isegi finaali, siis lootused on just 100 m liblikadistantsi peal, mida eestlane ka ise oma põhialaks peab. Samuti kinnitab seda asjaolu, et Zirgi nimele kuulub 100 m liblikujumises eelmisel aastal Ungaris peetud juunioride EMil siiani kehtiv nii Eesti juunioride kui ka täiskasvanute rekord (52,83). Toona jäi Maarjamaa ujumislootus kõnealuse ajaga aga finaali esimesena medalita. Tema järel finišeeris ungarlane Kristof Milak (52,98) ning kuldmedali võitis venelane Egor Kuimov ajaga 52,39 sekundit.

Lisaks Zirgile jõudsid täna EMil individuaalarvestuses poolfinaali ka 100 m liblikujumises Armin Evert Lelle (55,02), 100 m rinnuliujumises Eesti noorte rekordi püstitanud Joonas Niine (1.04,18) ning 100 m seliliujumises Veronika Olem (1.03,61). Samuti pääses 4 x 100 m kombineeritud teateujumises paremuselt seitsmenda ajaga (4.01,84) finaali Eesti võistkond koosseisus Veronika Olem, Joonas Niine, Margaret Markvardt ja Janter Suun.