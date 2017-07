Tänak sõitis Poolas põllule, kuid pääses ehmatusega

«Tee on väga libe. Sõitsime teelt välja põllule. Meil oli õnne,» tunnistas eestlane ralliraadiole ja märkis, et õnneks on autoga kõik korras.

Katse järel kargas eestlane kiirelt oma autost välja ning tegi masinale kiire ülevaatuse. Õnneks oli vaja auto esiosa ainult murust ja mullast puhastada.

«Libisesime palju ja sõitsime korraks rajalt välja põllule. Kõige selle juures on suurepärane, et sõitsime välja parim aja,» lisas Tänak sotsiaalmeedias.

Tänaku meeskonnakaaslasel Sebastien Ogier'l aga 12. kiiruskatsel nii õnnelikult ei läinud - prantslane lõhkus rehvi, kaotas 30 sekundit ja langes üldarvestuses viiendaks.