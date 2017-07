Video: uskumatu rumalus Poola rallil ehk tuletõrje sõitis kiiruskatsel kihutavate autodega vastassuunas

Nimelt sõitis laupäeval esimesel kiiruskatsel tuletõrje võistlusrajale ja seejuures sõitis ta seal ralliautodega võrreldes vastassuunas. Õnneks sai tuletõrje enne järgmise rallimasina tulekut siiski teelt eest ning ühtegi õnnetust ei juhtunud.

Poola rallil on aastate jooksul pidevalt olnud raja julgestamisega probleeme ning nii on soovitud võistlust ka MM-karussellist eemaldada. Sarnaste sündmuste jätkudes ei pruugi Poola ralli järgmisel aastal enam võistluskarussellis olla.

It would never happen in any #rally! It's time to drop #RallyPoland from the #WRC! Also all the time safety issues... #RajdPolski