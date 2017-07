Poola ralli liider Thierry Neuville: tunnen, et võin vähem riske võtta

«Hommik oli meie jaoks pea perfektne. Kaotasime vaid ühes kohas aega, kuid suutsime kaotatud aja tagasi teha. Lõpetasime hommikupoolse läbimise sama vahega, millega alustasime,» ütles Neuville.

«Mul on tunne, et võin nüüd juba vähem riskeerida. Siin on palju kive, kus võib rehve lõhkuda. Peame olema ettevaatlikud,» tunnistas Neuville. «Kui tunnen end hästi, siis panen samamoodi edasi. Kui aga tunnen, et hakkan liialt riskeerima, siis tõmban tagasi.»