Tänakut tabanud probleem on M-Sporti vaevanud varemgi

Mis täpselt Tänakuga juhtus, pole veel teada, sest Eesti parim rallisõitja katse lõpus selle kohta kommentaare ei jaganud. Küll saab aga meenutada eelmist korda, kui Fiestalt tagumine spoiler ilma varasema hoiatuseta minema lendas: juhtus see Rootsi rallil Mads Östbergiga.

«Mul pole aimugi, mis juhtus. See lendas küljest, kui kihutasime kuuendal käigul täisgaasiga,» nentis eratiimis, ent M-Sporti tuttuue võistlusmasinaga sõitnud Östberg Rootsi ralli viienda katse finišis. Norrakas lisas, et oli väiksemat sorti ime, et ootamatult kadunud survejõud ei põhjustanud suurt ja eluohtlikku avariid.

SS5 9:56.4 Mads is missing his rear spoiler. "I have no idea what happened! It fell off when we were driving flat out in 6th gear" #WRC — Mads Østberg (@MadsOstberg) February 10, 2017

Tänavuseks hooajaks said WRC autod lisaks võimsusele juurde ka aerodünaamikadetaile, mis suurel kiirusel kihutades just kurvides masinat paremini teel hoiavad. Ühe jupi – eriti nõnda suure detaili kui seda on tagatiib – kaotamine muudab kõvasti ka masinate juhitavust. Näiteks Östberg üritas küll jätkata, kaotas järgmisel katsel 33 sekundit ja pidas õigemaks katkestada. Temal jäi sel hetkel järgmisesse teenindusse tulla kaks täispikka kiiruskatset. Samas tunneb Tänak end Fiestas kindlasti kindlamalt kui norrakas ja lisaks on tal kaitsta 14,4 sekundi suurune edu teist kohta hoidva Thierry Neuville’i ees . Tänase päeva lõpuni on jäänud veel kaks pikka katset ning üks tiir Mikolajki paarisrajal.

Sealjuures pole Tänaku seis ilmtingimata lootusetu. Sirgekiiruses peaks tagatiivata sõit meie mehele isegi juurde andma - töötab ju sel põhimõttel F1 sarjas kasutatav DRS-süsteem. Probleem on aga kiired kurvid, mida Poolas on küll ja veel. Kui väiksena suudab meie mees ajakao hoida?