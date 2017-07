Orienteerumise MMi sprindi kirkaimad medalid läksid Šveitsi ja Taani

Tartu linnatänavatel ja Toomemäel toimunud orienteerumise maailmameistrivõistluste sprindifinaali raja läbis meestest kõige kiiremini šveitslane Daniel Hubmann ajaga 14.30.

«Teadsin, et mu vorm on hea ja tunne samuti, paar väikest probleemi rajal tuli ette, aga need ei seganud tulla parimaks sprindi finaalis,» ütles Daniel Hubmann.

Hubmann jookseb ka tava-ja lühirajal, kuid arvas, et sprindis on medalit kõige raskem võita. Šveitslasele oli see teine sprindi kuldmedal, esimese võitis ta kuus aastat tagasi Prantsusmaal. Varasemalt on Hubmannil MMilt kuus kuldmedalit. Teiseks tuli 3-sekundilise kaotusega prantslane Frederic Tranchand (14.33.5) ja kolmanda koha sai rootslane Jerker Lysell ajaga 14.35.

Kolmest Eesti mehest parima koha saavutas Kenny Kivikas, kes ajaga 15.31 saavutas 19. koha. Raido Mitt (16.06) saavutas 36. koha ja Kristo Heinmann (16.25) 41. koha.

Naistest võitis suure edumaaga taanlanna Maja Alm, kelle võiduaeg oli 13.18. See oli Almile kuues MMi kuldmedal. «Ootasin väga seda päeva, ootused olid väga kõrged. Olen tõesti väga õnnelik. Keskendusin enda sooritusele ja teadsin, et suudan teha hea jooksu. Vigu ei teinud, aga olid mõned peatused, et kaarti lugeda,» ütles Alm pressikonverentsil ja lisas, et nad on tiimiga homseks sprinditeateks valmis. Teise ja kolmanda koha saavutasid venelannad Natalia Gemperle (14.32) ja Galina Vinogradova (14.34).

Eestlannadest jooksid finaalis Evely Kaasiku, Liis Johanson ja eile napilt finaali saanud Kerstin Uiboupin. Parima naisena saavutas Johanson 26. koha ajaga 16.14. Kaasiku lõpetas ajaga 16.43, mis tõi talle finaalis 33. koha ja Uiboupin (18.19) lõpetas 44. kohal.

Homme toimub sprinditeate võistlus Viljandi vanalinnas ja lossimägedes algusega kell 15.00.