Ajalooline lahing: eestlased taplesid pääsu eest miljoni dollarilise auhinnafondiga suurturniirile

Kuigi otsustavas kvalifikatsioonimatšis oli kaalul palju – mitte ainult Eesti spordiajalugu vaid ka potentsiaalselt 500 000 dollarini ulatuv auhinnaraha, mille teenib Krakowis triumfeeriv võistkond – olid eestlased enne matši sotsiaalmeedias üksteisega kohtumise üle elevil. 17-aastane Kool rõõmustas, et Mousesportsi ja Penta duell tähendab, et vähemalt üks eestlane teenib pääsme Major turniirile, ning kolm aastat vanem Tarn vastas: «Eks vaatame, kes esimesena sinna pääseb.»

One estonian guaranteed in the major. Tomorrow we play @PENTA_Sports — ropz (@ropzicle) June 30, 2017

Let's see who can make it first :D https://t.co/5Y8xY2yxPM — Kevin Tarn (@hscsgo) June 30, 2017

Lõpuks teenis esimese pileti Kool. Mousesports alistas «munakivide» kaardil peetud tapluses tänu tugevale lõpule ning hoolikamale virtuaalraha kulutamisele Penta 16:14 ning kindlustas koha suurturniiril. Usutavasti suudab Tarn pärast esmase kaotuskibeduse lahtumist rahvuskaaslase üle rõõmu tunda, sest nagu ta enne otsustavat matši intervjuus LHTV-le ütles: «Väga äge, et kaks eestlast samal ajal CSis (Counter-Strike’i lühend – toim) läbi löövad.» Pealegi pole kadunud ka Penta šanss edeneda - pileti teenivad kõik meeskonnad, kes võidavad kolm matši ning Penta jaoks oli kaotus Mousesportsile esimene kahe võidu kõrval. Kolmandat võitu on võimalik neil jahtida veel kahes duellis.

HS: "It's awesome that two Estonians are succeeding at the same time" - https://t.co/tcYgPDQarD — HLTV.org (@HLTVorg) June 30, 2017

Nagu mainitud on 16.-23. juulini toimuval Major turniiril Kooli ja tervet Mousesportsi ees ootav auhinaraha kokku miljon dollarit. Sellest poole teenivad võitjad, teisele kohale jääb 150 000, poolfinaalide kaotajatele 70 000 ja 5.-8. kohale 35 000 dollarit. Alagruppi pidama jäävad meeskonnad teenivad igaüks 8750 dollarit.