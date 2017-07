Video: Tour de France’i avastart lõppes Valverdele haiglas

Teise koha teenis avaetapil šveitslane Stefan Küng (BMC, +5), kolmas oli valgevenelane Vassili Kirijenka (Sky, +7).

Valitsev Tour de France’i võitja Chris Froome (Sky) oli kuues, kaotades meeskonnakaaslasele 12 sekundiga.

Vihmastes oludes sõidetud temposõidul kukkus Movistari veteran Alejandro Valverde sedavõrd tõsiselt, et ta viidi haiglasse kontrolli. Samas kohas kukkus ka Bahrain-Merida rattur Ion Izagirre, kes oli samuti sunnitud velotuuri katkestama.

According to Movistar Team​, Alejandro Valverde​ has gone to the hospital following this crash.

