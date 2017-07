MM-normi ihkav Õiglane: muidu oled kehv spordimees, kui hakkad ilma taha pugema

«Siin pole vahet, mida üksikalana teha, peaasi, et pärast 1500 m on Eesti esimene. See on ainuke asi, mis on siin oluline,» sõnas kodusel mitmevõistluse EMil teist kohta hoidev Karl Robert Saluri, kellele valmistab tuska Tallinnas valitsev külm ilm.