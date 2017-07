Järveoja tagatiivata sõitmisest: igal trampliinil tahtis auto üle nina minna

Tagatiiva eesmärk on lihtne: see hoiab auto pära maa külge liimituna. Et kruusarallidel on kerges külglibisemises kurvi minek harilik sõidustiil, on tagaspoileri puudumine suur probleem. Ja siis tuleb arvestada veel hüpetega. «Siin rallil pole vähe neid nukke ja trampliine. Igal neist tahab auto üle nina minna. Kogu aeg vaatab maapind vastu,» lisas Järveoja.

Seda muljetavaldavam, et kaks täispikka katset nõnda sõitnud Tänak ja Järveoja püsivad esikohakonkurentsis. Samal katsel kui eestlastel tiib minema lendas, tabas ebaõnn ka lähimat konkurenti Thierry Neuville’i, kuid belglane vahetas purunenud rehvi välja ja jätkas täiskiirusel. Tänak ja Järveoja aga remonttöid teha ei saanud – viimaste katsetega muutus 14,4 sekundiline eduseis 2,5 sekundi suuruseks kaotuseks. «Aga ise arvasime enne pikka katset, et kaotame isegi rohkem. Eks selle autoga sai sõidetud maksimum välja,» hindab kaardilugeja.

Katsete vahel andis eestlastele nõu samuti Fiestaga sõitev Mads Östberg, kellel juhtus sarnane olukord Rootsi rallil. Järveoja sõnul võeti abi vastu: «Meil oli endal mingi plaan olemas, aga siis saime kinnitust et nii on mõistlik teha. Tegime tagant auto madalamaks, eest kõrgemaks, et ta eest rohkem tuult alla võtaks. Kuna ees on muidu nii suur survejõud, siis muidu tahtis kogu aeg nina alla suruda. Üritasime esiotsal seda survet veidi leevendada, aga ikkagi oli väga keeruline.»

Homme on Poola rallil kavas viimased neli kiiruskatset.