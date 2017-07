Postimehe video: Rootsis tagatiiva kaotanud Östberg nõustas sama saatusega Tänakut

Kuigi Tänak on M-Sporti esindusmeeskonna piloot ning Östberg eratiimi sõitja, et olnud norrakas kitsi meie ralliässaga kogemusi jagama. «Rääkisin Otiga enne eelviimast kiiruskatset ja meenutasin talle, mida mina proovisin teha. Auto kõrgust tuleb radikaalselt muuta. Kuna auto tagaosal puudub aerodünaamiline pidamine, tuleb see langetada madalaks, et hoida tagarattad maas. Kui seda Rootsis tegin, näitasin viisakaid katseaegu ja nii täna temagi,» rääkis Östberg.