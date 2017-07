Tiimiboss Wilson: Ott võitluseta alla ei anna

«Meilt kaotas Ott masina tagatiiva, mis tegi päeva viimased katsed väga keeruliseks. Aga ta ei andnud alla ja võitlus jätkub homme tõega,» rääkis Wilson.

Neuville’i rehvipurunemine andis Tänakule esmalt 14,4 sekundi suuruse edu, mille Hyundai liider suutis päeva lõpuks kiiski ümber sõita. Ometi pole belglase eduseis suur. «Esimest ja teist lahutab vaid 3,1 sekundit ehk kõik on lahtine ja ilmal on potentsiaali teha sellest väga põnev ja paeluv viimane rallipäev. Võib olla kindel, et Ott ilma võitluseta alla ei anna,» nentis tiimiboss, et Tänak läheb kindlasti jahtima oma teist järjestikkust MM-etapi võitu.

Ralli viimasel päeval on kavas neli kiiruskatset kogupikkusega 59,66 kilomeetrit. Ilmaennustus lubab terveks hommikupoolikuks hoovihma.