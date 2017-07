NBA meistri jaoks ülioluline mängumees on jätkamas Golden State’is

33-aastane Iguodala ei kuulu küll Golden State’i kõige suuremate tähtede sekka, kuid tegemist on siiski klubi jaoks üliolulise mängumehega. 33-aastane ääremängija on Warriorsi ridades meistriks kroonitud nii 2015. kui ka 2017. aastal. 2015. aastal valiti ta seejuures finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks.

ESPNi allikate väitel sõlmib Iguodala Golden State’iga kolme aasta pikkuse lepingu, mis on väärt 48 miljonit dollarit. Seejuures kirjutas ka mängumees ise Twitteris humoorikalt, et talle lähedal seisvate allikate sõnul on Andre Iguodala jätkamas Golden State’is.

Lisaks Golden State’ile olid Iguodala palkamisest huvitatud ka Houston Rockets, San Antonio Spurs ja Sacramento Kings.

2004. aastal NBAsse valitud Iguodala karjääri keskmisteks näitajateks on 13,0 punkti, 5,3 lauapalli ja 4,5 resultatiivset söötu.