Skandaalne otsus: poksilegend kaotas tiitlimatšis üllatuslikult endisele õpetajale

Pacquiao showing yall how boxing is done. no dirty headlocks and headbutt. just pure fist power #PacquiaoHorn pic.twitter.com/7kwCNZV83P — Sunshine (@sunshine_080507) July 2, 2017

Üks kohtunik andis skooriga 117:111 võidu Hornile ning ülejäänud kaks eelistasid austraallast punktidega 115:113. Samas näiteks nii matšist ülekande teinud ESPNi, USA Today kui ka Forbesi eksperdid pidasid kõik võitjaks filipiinlast. Ka matši statistika soosis selgel hilisemat kaotajat. Pacquiao tegi matši jooksul kokku 182 ning Horn ainult 92 täpset lööki.

Bruh Teddy Atlas nearly had a heart attack during this Pacquiao-Horn fight #PacquiaoHorn pic.twitter.com/HS7x9mqmrN — gifdsports (@gifdsports) July 2, 2017

Matši järel ei soovinud Pacquiao kohtunikke süüdistada, kuid teatas, et ta nõuab kindlasti kordusmatši. Vastav klausel oli olemas ka meeste lepingus.

Vaatamata kaotusele võitis Pacquiao rahaliselt kõvasti. Kui endine kooliõpetaja Horn sai matši eest ainult 500 000 USA dollarit, siis Pacquiao teenistuseks oli koguni 10 miljonit dollarit.

29-aastane Horn teatas võidu järel, et nüüd sooviks ta kohtuda ka Floyd Mayweather juunioriga. See matš jääb Horni jaoks suure tõenäosusega aga ainult unistuseks.

Manny Pacquiao bout done had enough of Jeff Horn pic.twitter.com/kyTlxMkWKN — gifdsports (@gifdsports) July 2, 2017

What an ending. Pacquiao the clear winner but wow.

The sort of fight they make movies about. #PacquiaoHorn pic.twitter.com/mRcwrL8Yl7 — UnderhookDDT (@UnderhookDDT) July 2, 2017

Punch Stats clearly in favor of Pacquiao #PacquiaoHorn pic.twitter.com/usmJaPxUES — The Windy City (@thevvindycity) July 2, 2017