Tänak teda tabanud ebaõnnest: sõitsime vastu puud

Tänak tunnistas ralliraadiole, et võidu nimel tuli maksimaalselt pingutada ja see tõi lõpuks kaasa ka eksimuse.

«Auto tagaosa puudutas rajaperve. Seejärel viskas auto esiosa käest ära ja sõitsime vastu puud. Tegelikult ei olnud midagi hullu, kuid teinekord sellised asjad juhtuvad,» sõnas Tänak.

«Mõnikord sa kaotad ja mõnikord võidad,» võttis juhtunu kokku Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja.

Tegemist oli mudase kohaga metsa vahel. Rallimehe sõnul ei osanud ta oodata, et tegemist on nii hullu kohaga. Samas kohas sõitis varasemalt teelt välja ka Andreas Mikkelsen, kuid tema pääses ainult 30 sekundilise ajakaotusega ning auto jäi terveks.

Tänak jõudis küll kiiruskatsel finišisse, kuid auto oli niivõrd puruks, et seda ei olnud võimalik omal jõul sõidukorda seada. Nii tuli kaks kiiruskatset enne ralli lõppu katkestada.

SS21 - Tänak's Fiesta at the end of the stage. #WRC #RallyPoland #RajdPolski pic.twitter.com/HB9HJs6i6Y