M-Spordi boss: üks kahest liidrist pidi eksima ja kahjuks tegi seda Ott

«Võitmiseks peabki kiiresti sõitma ja meie plaan oli võidu järele minna. Tingimused on olnud keerulised ja kahjuks maksid need meile kätte,» sõnas Wilson ERRile.

«See on olnud suurepärane, jätk Sardiinias näidatud hiilgavale sõidule ning ta on alates ralli algusest Thierry Neuville'iga võidelnud, nad on mõlemad olnud suure pinge all. Kahjuks pidi üks neist vea tegema ja seekord oli selleks Ott,» tõdes Wilson.