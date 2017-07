FC Barcelona on soetamas endale ülikallist keskkaitsjat

30-aastane Bonucci on alates 2010. aastast pallinud Torino Juventuse ridades ning olnud selle aja jooksul kaitseliini tugisambaks.

Bonocci teenete vastu on huvi tundmas ka Londoni Chelsea ning mingil kujul ka Manchester City, kuid Torinos baseeruv ajaleht Tuttosport kirjutab, et itaallane on siirdumas Barcelonasse.

Maailma üheks paremaks keskkaitsjaks peetava Bonucci eest tuleb lauale laduda koguni 70 miljonit eurot.

Barcelona peatreener Ernesto Valverde on samal ajal andnud ühele praegusele keskkaitsjale Jeremy Mathieule loa leida endale uus koduklubi. Praegu on ta oma oskusi näitamas Sportingu ridades.