Tänak langes MM-sarja üldarvestuses neljandaks

MM-sarja liidrina jätkub endiselt Sebastien Ogier, kes sai Poolas 3. koha ning oli punktikatsel 2. Prantslasele lähenes kokkuvõttes kõvasti aga Poolas võidutsenud Thierry Neuville. Lisaks esikoha eest saadud 25 punktile teenis Neuville 1 silma ka punktikatse 5. koha eest.

Ogier’l on liidrina nüüd koos 160 punkti. Neuville’il on kirjas 149 silma. Latvalal on koos 112 ja Tänakul jätkuvalt 108 punkti.

Võistkondlikus arvestuses jätkab liidrina M-Sport, kellel on koos 259 punkti. Teine on Hyundai 237ga.

Hooaja järgmine etapp on juba kavas kuu lõpus, kui 27.-30. juulini sõidetakse Soome ralli.

MM-sarja üldseis:

Sebastien Ogier 160 punkti Thierry Neuville 149 Jari-Matti Latvala 112 Ott Tänak 108 Dani Sordo 82 Elfyn Evans 57 Hayden Paddon 51 Craig Breen 43

Võistkondlik arvestus: