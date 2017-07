Marqueze võit tõrjus vanameister Rossi esikolmikust välja, kollanokk üllatas

Marqueze järel lõpetas üllatuslikult kohalik sõitja Jonas Folger, kel on Moto GP sarjas käsil debüüthooaeg. 23-aastane sakslane jäi kolmekordsest maailmameistrist Marquezest maha 3,310 sekundiga. Poodiumi viimasele astmele kerkis samuti hispaanlane Dani Pedrosa (+11,546).

Veel mahtusid esikuuikusse hispaanlane Maverick Viñales (+14,253), eelmisel etapil Hollandis vanima mootorratturina ajalugu teinud 38-aastane Valentino Rossi (+14,980) ja veel üks hispaanlane Alvaro Bautista (+16,534). Tänasele etapile MM-sarja üldliidrina tulnud itaallane Andrea Dovizioso lõpetas alles kaheksandana.

Nii tõusis MM-sarja üldarvestuses 129 punktiga liidriks Marquez, kellele järgnevad 124 silmaga Viñales ning 123 punktiga Dovizioso. Rossi langes praeguse esikolmikust välja ning hoiab 119 silmaga neljandat positsiooni. Täna teisena finišeerinud Folger on 71 punktiga seitsmes.

#MotoGP Race Result @marcmarquez93 wins his 8th successive #GermanGP ahead of local rookie @JonasFolger94 and @26_DaniPedrosa pic.twitter.com/AK1ozuXiDQ