Viljandi lossimägedes võitis sprinditeate MM-kulla Rootsi

Viljandi lossimägedes toimunud orienteerumise maailmameistrivõistluste sprinditeates osales 33 riiki. Võitjaks tuli Rootsi võistkond koosseisus Lina Strand, Jerker Lysell, Jonas Leandersson ja Helena Jansson. Rootslased finišeerisid ajaga 1:03.35.

Võistkonna ankrunaine Helena Jansson sõnas, et ettevalmistus oli hea ning kuna edu oli suur, siis ei tulnud liiga tihti selja taha vaadata. «Olin väga üllatunud, et finišisirgel polnud kedagi minu taga. Ma ei osanud unistada nii heast algusest MMil. Usun, et Rootsi tiimil tuleb ka metsadistantsidel edukas nädal,» ütles Jansson pressikonverentsil. Rootslased pole varasemalt sprinditeates maailmameistriteks tulnud.

Teise koha võitis Taani võistkond koosseisus Cecilie Friberg Klysner, Andreas Hougaard Boesen, Tue Lassen ja Maja Alm. Taanlaste tiim kaotas rootslastele pisut enam kui minutiga, ajaks 1:04.05. Kolmandaks tuli Šveitsi võistkond, kuhu kuulusid Elena Roos, Florian Howald, Martin Hubmann ja Sabine Hauswirth. Šveitslased lõpetasid aja 1.04.29.

Eestlaste võistkonna koosseisu kuulusid Annika Rihma, Raido Mitt, Kenny Kivikas ja Liis Johanson. Raido Mitt pääses teist vahetust jooksma 10. kohalt. Kolmandat vahetust jooksnud Kenny Kivikas startis lossimägedesse 15. kohalt ja Liis Johanson tõi eestlased finišisse 16. riigina, ajaks 1:10.41. Eestlastele maksid kõrgema koha mitmed orienteerumisvead.

Eile toimunud sprindi finaali ja täna toimunud sprinditeate parimad saavad autasustatud homsel medalitseremoonial Tartu Raekoja platsil algusega kell 19.15.