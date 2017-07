MMi normi täitnud Õiglane: olen leidnud endas positiivse ellusuhtumise

«Mul on teine päev üleüldises plaanis tegelikult parem ning tulevikus loodetavasti veelgi parem. Üleüldine summa on minu jaoks hetkel natuke üllatav, kuid ühelgi alal ma midagi müstilist ei teinud,» ütles Õiglane võistlusjärgses intervjuus Postimehele.

Mis saab siis, kui tingimused on esimesel päeval paremad? «Kui on hea vorm, siis saab kindlasti paremini, kuid praegu suutsin oma vormi ajastada niivõrd hästi, et ka kehva ilmaga suutsin teha häid tulemusi,» ütles ta. «Olen leidnud endas positiivse ellusuhtumise: kui trennides või võistlustel läheb midagi halvasti, siis leian alati midagi positiivset. Selline ellusuhtumine on mind tõsiselt aidanud,» tunnistas Õiglane.

Millised emotsioonid olid Õiglasel siis, kui odaviskes õlga nihestanud Kristjan Rosenberg maas lamas? «Ma olin üsna löödud, kuid hetkeemotsiooni põhjal mõtlesin, et allaandmine ei anna mulle midagi ning proovin midagi endast rohkem anda. Mul on temast kahju, kuid kui endal läheb samal ajal hästi, siis ei tohi lasta teistest asjadest end morjendada,» sõnas Õiglane.

Karl-Robert Saluri ei tundnud pettumust, et võistkondlikult jäädi lõpuks Ukrainale alla ning teeniti hõbemedal. «Olen endaga rahul, ei ole midagi halba öelda. See oli täielik tiimivõistlus, peaasi, et mu punktid läksid arvesse!» sõnas 7847 punkti kogunud Saluri.

Kuigi tänavu pole Saluri MM-normi 8100 punkti täitnud, on tal IAAFi reeglite kohaselt all eelmisest aastast 8108 punkti. MMile loodab ta siiski pääseda.

«Kaua oodata ei taha. Kui keegi ütleb mulle, et saan Londonisse, muutuksid treeningplaanid teistsuguseks. Sain selle võistlusega juurde väga palju enesekindlust. See näitab, et vorm on ka ilma trennita väga hea. Põlvele pidin päevad läbi tegema harjutusi, et jõu sisse saaks. Olen sada protsenti kindel, et kui mind MMile peale lastakse, siis põlve poolest probleemi pole!»