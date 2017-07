Teinegi Eesti arvutimängur pääseb võitlema 500 000 dollarile

Rumeenias toimunud kvalifikatsiooniturniiril, kus igal tiimil on Krakowi Majorile pääsme lunastamiseks tarvis võtta kolm võitu, kohtusid laupäeval omavahel Kooli meeskond Mousesports ning Tarni Penta Sports. Mõlemad tiimid olid varasemalt alistanud kaks vastast. Eile jäi peale Kool ning teenis sellega esimese Eesti CS:GO mängijana pääsme Major-kategooria turniirile.

Vaatamata kaotusele ei kadunud kvalifitseerumislootus ka Tarnil – Penta jaoks jätkusid mängud täna, kui kaardil «rong» kohtuti Vega Squadron võistkonnaga. Võit tuli kiirelt ja veenvalt – peamiselt venelastest koosnev Vega tiim alistus Pentale 8:16 ning sellega on kindlustatud, et ka Tarn saab juulis osaleda suurturniiril, kus võitjad teenivad auhinnarahana 500 000 dollarit.

Gz to @PENTA_Sports @PENTA_kRYSTAL @hscsgo @zehncsgo @suNnycsgo @innocentCS for qualifiying, they played really sick cs this event!