Skandaalse otsuse järel poksi tiitlimatši võitnud endine õpetaja annab legendile uue võimaluse

29-aastane endine kooliõpetaja alstas Brisbane’is toimunud tiitlimatšis kohtunike häältega Pacquiao, kuid ekspertide sõnul oli tegemist täiesti arulageda otsusega.

Üks kohtunik andis skooriga 117:111 võidu Hornile ning ülejäänud kaks eelistasid austraallast punktidega 115:113. Samas näiteks nii matšist ülekande teinud ESPNi, USA Today kui ka Forbesi eksperdid pidasid kõik võitjaks filipiinlast. Ka matši statistika soosis selgel hilisemat kaotajat. Pacquiao tegi matši jooksul kokku 182 ning Horn ainult 92 täpset lööki. Teiste seas tegi kohtunike suunas kriitikat ka üliraskekaalu viimane absoluutne valitseja Lennox Lewis.

Matši järel sõnas Pacquiao, et ta tahab kordusmatši ja vastav õigus on tal ka vastavalt lepingule olemas. Ringis kõvasti tümitada saanud Horn kinnitas nüüd, et tema on samuti kordusmatšiga nõus.

«Olen rõõmuga kordusmatšiga nõus. Oleks hea teda taaskord siin võitlemas näha,» teatas Horn Austraalia meediale. «Manny Pacquiao on tõeline sõdalane ja legend. Kui peame kordusmatši ja ta annab endast kõik, siis võib kõike juhtuda,» tunnistas Horn.

Jeff Horn sai Manny Pacquiao käest kõvasti sugeda, kuid võitis ikkagi kohtunike häältega. / Patrick Hamilton/AFP/Scanpix