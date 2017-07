Video: ühe käega BMX-rattur üritab omalaadse lahenduse abil profiks pürgida

3,5 pool aastat tagasi alaga tegelema hakanud Dumperil oli juba sündides puudu vasaku käe käsivarre osa. Rattaga sõites tasakaalu hoidmiseks on Dumper võtnud kasutusele aga omapärase lahenduse – nimelt seob ta seljas oleva riideeseme vasaku varruka ratta käepideme külge. Niimoodi ongi tasakaal tagatud.

Kuna noormehel läks kodulinnas Bristolis kohalikel võistlustel hästi, siis teenis ta 7. juuliks kutse rahvusvahelisele NASS ekstreemspordifestivalile Somersetis. Lisaks on temast praeguseks saanud CrucialBMX võistkonna liige.

«Kõik on võimalik. BMX-rattaga sõitmiseks ei ole vaja kahte kätt. BMX on kõigi jaoks,» sõnas Dumper Huffington Postile. «Kunagi ei tohi lasta kellelgi öelda, et mingi asi ei ole võimalik. Kõik on võimalik. Tuleb lihtsalt leida oma tee.»