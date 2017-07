Wimbledoni tennisemuru – spordimaailma aristokraat, mille puhtust valvab kuulus kull Rufus

Wimbledoni unikaalsuse silmatorkavaim aspekt on roheline väljakukate. Pärast 1988. aastat, kui Austraalia lahtised läksid üle kõvakattega väljakutele, on Wimbledon ainus muruväljakul mängitav suure slämmi turniir. Iga kollektsionäär teab, et haruldus tõstab eksemplari ihaldusväärsust ja nõnda ongi Wimbledon jätkuvalt tennisemaailma kõige-kõige.

Fännide jaoks tähendab Wimbledon aga tõelist pidu. Staadioniväravatel tervitab tennisesõpru pidulik orkester. Muidugi ei puudu kihisev šampanja ning turniiri tõeline kaubamärk – maasikad vahukoorega. Kusjuures maasikaid süüakse kahe nädala jooksul ära 28 000 kilogrammi, vahukoort kulub aga 7000 liitrit.

Erakordse kogemuse nimel võiks iga tennisesõber proovida korra elus Wimbledonis ära käia. Seda päris õiget kuninglikku õhkkonda saab tunda eelkõige peaväljakul, kuhu lihtsurelikul on aga piletit väga raske saada.

Piletite saamine käib Wimbledonis, nagu Inglismaal ikka, ammu välja kujunenud range korra järgi. Kõigil turniiri korraldava All England Clubi liikmetel on õigus igale mängupäevale osta kaks pääset. Et ka ülejäänud piletitest jaotatakse arvestatav hulk erinevate klubide kaudu, on tekkinud mõnevõrra pentsik olukord, kus aastas kõigest paar korda tennist mängivad inimesed on astunud ihaldatud pääsmete nimel mõne klubi tenniseliikmeks.

Tõsi, pileteid on võimalik soetada ka koha pealt. Selleks minnakse juba õhtul staadioniväravate juurde telkima ning ärgatakse varahommikul kella nelja aegu üles. Umbes kella seitsme ajal lubatakse vaprad tennisesõbrad lõpuks järjekorda, aga müügil olev kaup on defitsiit ning ilma jäänud soovijaid on alati.

Kui peaväljakupileti peale ei hakka ei rahakott ega muu ussi- või püssirohi, on Wimbledoni atmosfääri kogemiseks ja nautimiseks parim koht Henmani mägi. Nõlv sai nime endise Suurbritannia esireketi Tim Henmani järgi, kelle võidu ootuses kogunes aastatuhande vahetuse kandis sinna iga suvel suur rahvamass, et suurelt ekraanilt üheskoos peaväljaku matše vaadata. Henman Wimbledoni ei võitnudki, sest kaotas kõik neli poolfinaali, kuhu jõudis (1998, 1999, 2001, 2002).

Aga tähtsate mängude ajal tuhandeid inimesi kohale toovale mäenõlvale ta nime andis ning isegi kui Andy Murray lõpetas 2013. aastal võidetud tiitliga brittide 77aastase ootuse – eelmise Suurbritannia meestennisistina oli Wimbledoni võitnud Fred Perry 1936. aastal – ei tõtanud keegi mäenõlva ümber ristima. Henmani mägi on Henmani mägi.

Tim Henmani matšide suurelt ekraanilt jälgimine andis WImbledoni tennisekompleksi nõlvale nimeks Henmani mägi. Foto: ProSport/TopFoto/Tommy Hindley/Scanpix

Wimbledoni eristab ülejäänud tenniseturniiridest muuhulgas ka fakt, et väljakule astuvaid mängijaid ei tituleerita naisteks ja meesteks (men and women), vaid daamideks ja härrasmeesteks (ladies and gentlemen).

Lisaks käib Wimbledoniga lahutamatult kaasas valge värv. Kui mängijate kohustus valget rõivastust kanda on üldteada, siis tegelikult kehtib sama nõue ka treeneritele. Valgega nalja ei mõisteta – ajalugu tunneb juhtumeid, kus mängijatel on kästud liiga triibuline peapael kotti pista või loobuda liiga värvilise tallaga tossudest. Sportlaste valged riided on vaieldamatult üks Wimbledoni sümbol.