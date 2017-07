Naiste üksikmängu favoriit number üks - võitlejahingega pussitamisohver Petra Kvitova

Austraalia lahtistel kaotas Kerber 16 parema seas Coco Vandeweghe’ile ja Prantsusmaa lahtistel jäi laeks avaring, kui tuli tunnistada Jekaterina Makarova paremust. Ainsatki triumfi ei mahtunud ka nende kahe aia taha läinud võistluse vahepeale, küll aga mitmeid pettumusi, mille seas ka kaotus Anett Kontaveidile Rooma turniiri.

Pärast praegu lapseootel oleva Serena Williamsi triumfi Austraalia lahtistel – retrohõngulises finaalis alistas ta vanema õe Venuse – on naiste tennises valitsenud üleüldine võimuvaakum, mida Serena muigelsui pealt saab vaadata.

Miks muiates? Sest ta on kõigist peajagu üle – Austraalias võidetud karjääri 23. suure slämmi tiitliga möödus 35-aastane Serena legendaarsest sakslannast Steffi Grafist ja on nüüd antud arvestuses kaasaegse tennise ajaloo (alates aastast 1968) edukaim mängija. Lisaks sai Serenast 35 aasta ja 124 päeva vanuselt vanim suure slämmi turniiril üksikmängu võitnud naine.

Kui kogenud Williamsi suurt võitu võis ette näha, siis Prantsusmaal serveeris tõelise üllatuse turniiri käigus 20-aastaseks saanud Läti tennisist Jelena Ostapenko, kes alistas finaalis 4:6, 6:4, 6:3 suursoosikust rumeenlanna Simona Halepi ja tõusis esimeseks Lätist ja Baltimaadest pärit suure slämmi tšempioniks.

Seejuures asetses Ostapenko Prantsusmaa lahtiste eel WTA edetabelis alles 47. kohal, kuid pärast triumfi tõusis ta karjääri parimale ehk 12. reale. Lisaks sai temast alles kõigi aegade neljas naine, kes suutnud asetamata mängijana saada suurel slämmil turniirivõidu.

Kas sarnane stsenaarium võib korduda Wimbledonis? Igatahes eelmisel kahel aastal ning kokkuvõttes seitsmel korral Wimbledonis naiste tšempionile mõeldud hõbedase kandiku pea kohale tõstnud Serena Williams tänavu tiitlit ei kaitse. Samuti jääb maailma vanimast ning ainsast murukattega väljakutel mängitavast suure slämmi turniirist eemale teinegi endine maailma esireket ning 2004. aasta Wimbledoni võitja – Maria Šarapova.

30-aastane venelanna, kel lõppes tänavu aprillis dopingukontrollis põrumise tõttu määratud 15 kuu pikkune võistluskeeld, vigastas mai keskel toimunud Rooma WTA-turniiril reielihast. Seega poleks ime, kui Wimbledonis võidutseks keegi uustulnukas, sest kunagistest triumfeerijatest on tänavu Suurbritannias kohal vaid äsja 37-aastaseks saanud ameeriklanna Venus Williams (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) ning jõulude eel oma kodus noarünnaku ohvriks langenud, kuid äsja Birminghamis võidurõõmu tunda saanud 27-aastane tšehhitar Petra Kvitova (2011, 2014).

Ehkki Kvitova jättis kõhulihasevigastuse tõttu vahele Wimbledoni peaprooviks peetava turniiri Eastbourne’is, peetakse just teda enne võistluste algust soosikuks number üks. Kindlasti mõjutab Tšehhi tennisisti detsembris toimunu, kui tema kodumaal Prostejovi linnas asuvasse korterisse tungiti sisse, mille käigus said Kvitova kõik vasaku käe (sellega hoiab ta reketit) sõrmed niivõrd ulatuslikke kõõluse- ja närvivigastusi, et tšehhitar pidi ette võtma operatsiooni ning pidama poole aasta pikkuse võistluspausi.

Korralikult sai karjääri tipphetkel maailma edetabelis teist kohta hoidnud Kvitova taas treenima hakata alles maikuus, mis võimaldas kaasa teha ka Prantsusmaa lahtised. Roland Garrosi tenniseväljakutel jäi Kvitova laeks (parimal juhul on ta jõudnud seal 2012. aastal poolfinaali) küll kõigest teine ring, kuid 32-aastase ameeriklanna Bethanie Mattek-Sandsiga pidas kompromissitu võitlejana tuntud Kvitova maha tõelise lahingu, kui viis mõlema kaotatud seti kiiresse lõppmängu.