Anett Kontaveidi tee tippu – ise kätte võideldud edu

Õige hoo leidis eestlanna alles suvel, kui võitis 50 000 dollari suuruse auhinnafondiga Eastbourne’i ITFi turniiri. Preemiaks edukate muruturniiride eest sai ta vabapääsme Wimbledoni avaringi, kus loos tõi vastaseks Kontaveidi ühe lemmikmängija Viktoria Azarenka. Klassivahe osutus veel selgeks – kogenud valgevenelanna, kes oli selleks ajaks jõudnud juba olla ka maailma esireket ja võita kahel korral Austraalia lahtised, loovutas eestlannale kahe seti peale vaid kolm geimi.

Vaid kaks kuud hiljem sähvatas Kontaveit aga viimaks moel, mis andis lõplikult usku, et ühel päeval mängib ta maailma tippudega kui võrdne võrdsega. US Openil langesid pärast kvalifikatsiooni kaudu põhitabelisse pääsemist järgemööda vana tuttav Dellacqua, venelanna Anastasia Pavljutšenkova ja ameeriklanna Madison Brengle. Kaheksandikfinaalis ootas Kontaveiti kaks aastakümmet kogenum Venus Williams...

Läbimurre 2015. aasta USA lahtistel

«Lihtsaid punkte ega üldse mitte midagi mulle ei antud. Aga arvan, see on nii suur kogemus, et sellest saab ainult õppida,» võttis Kontaveit kokku 2:6, 1:6 allajäämise Williamsile. Kaotusest hoolimata tähistas just US Open tema karjääris mitut sümboolset murdepunkti. Saada tippturniiril jagu kolmest maailma 60 parema sekka kuuluvast mängijast ning tõusta esmakordselt edetabelis esisajasse, mööda Eesti viimase kümnendi parimast tennisistist Kanepist – see oli uus tase.

Esialgu näis küll, et Kontaveidi lend on pisut takerdunud. Tulemused polnud otseselt halvad, kuid 2016. aasta tõi avaringi kaotused kõigil neljal slämmiturniiril ja esisajast väljalangemise. Tõsi, slämmiturniiridel polnud eestlannal ka loosiõnne, samuti segasid vigastused ning esimest korda viie aasta jooksul ei jõudnud Kontaveit ühelgi turniiril finaali. Parimaks tulemuseks jäi poolfinaalikoht Guangzhous.

Tegelikult oli otsustav samm aga sündinud juba mais, kui Kontaveit hakkas treenima nimeka hollandlase Glenn Schaapi käe all. Siiski alustas eestlanna tänavust aastat maailma 111. reketina ja kaotas Austraalia lahtistel avaringis Maria Sakkarile. Enesekindlust aitas jaanuari lõpus taastada Andrezieux-Boutheoni ITFi turniiri võitmine.

Schaapi valvas pilgu all tehtud töö hakkas tulemusteks vormuma kevadel, kui Kontaveit näitas korralikku mängu Indian Wellsis ja Miamis. Kauaoodatud esimene finaalikoht WTA-turniiril sai viimaks tõeks Šveitsis, Bielis, kus eestlanna lükkas järjest teelt maailma esisaja mängijaid. Finaalis tuli siiski tunnistada Tšehhi 17-aastase tõusva tähe Marketa Vondroušova paremust.

Lähiajalugu ei vaja enam pikka lahtikirjutamist. Maailma esireketi Angelique Kerberi ja tabelis sel hetkel viiendal kohal olnud Garbine Muguruza alistamine, veerandfinaalikohad Stuttgardi ja Rooma turniiridel, tasavägised lahingud Muguruzaga Prantsusmaa lahtistel, Maria Šarapovaga Stuttgardis ja Simona Halepiga Roomas ning viimaks elu esimene WTA-turniiri võit s’Hertogenboschis räägivad enda eest.

Veel märtsis maailma edetabelis 125. kohal olnud Kontaveidist on saanud mõne kuuga maailma 36. reket. Wimbledon ootab!

* * *

Anett Kontaveit