Kommentaator Margus Uba: fännid saavad Wimbledoni emotsioonid 100 protsenti kätte!

Anett Kontaveit tuleb Wimbledonile vastu oma karjääri esimese WTA turniiri võidu pealt. Märgid, et meie esitennist võib pühadel muruväljakutel korda saata midagi ülevat, näivad kenad, aga samas on suured slämmid midagi hoopis teistsugust kui igapäevased võistlused turniirikarusellil.

«Loomulikult on kogu hooaeg mängijate jaoks pikk ja pingeline, aga kõikide eesmärk number üks on need neli suurt slämmi. Ühest küljest on neid päris palju – neli aasta peale – aga samas ääretult vähe. Turniiritabelid on suured, üksikmängus 128 mängijat, ja võita tuleb seitse matši, et elus kasvõi korra kogeda seda suure slämmi võitu. See on tenniseringkondades teada tuntud fakt, et kõikide mängijate jaoks on üheainsagi suure slämmi võit ülim, mida võimalik saavutada. See ületab kõik ATP või WTA turniirid ja ka olümpiakulla,» rõhutab Uba.

Ostapenko jälgedes

Kui Austraalia lahtised alustavad tennisehooaega ning US Open paneb slämmidele septembris punkti, siis suvel on kaks suurvõistlust teineteisele väga lähedal – Wimbledonile eelnesid Prantsusmaa lahtised. Eesti Meedia kanalite otsepildi vahendusel said tuhanded tennisesõbrad kaasa elada muinasjutule – lätlanna Jelena Ostapenko krooniti Roland Garrose liivaväljakute tänavuseks kuningannaks.

Uba kirjeldas emotsioone, mis teda lõunanaabri triumfi vaadates kommentaatoriboksis valitsesid: «Oli äärmiselt hea meel näha, et Ostapenko Pariiis võitis. Minu hinge küll mingit kadeduseussi ei pugenud, pigem puhas rõõm, sest see tõestab, et kui kõik asjalood ja faktorid klapivad, võib ka väikesest riigist tulnud tennisist teha suuri tegusid.» Küll jõuab sarnane õnn lõpuks ka Eesti õuele! «Kaia Kanepi on olnud viis korda olnud suure slämmi turniiri veerandfinaalis ja praegust arengut silmas pidades ma ei näe takistust, miks ei peaks Anett jõudma vähemalt sama kaugele. Kas see saab juhtuma juba sel aastal või kunagi tulevikus, seda ette ei tea.»

Miks mitte ei võiks veerandfinaali pääs või midagi ilusamatki juhtuda juba Wimbledonis. Kõigist Kontaveidi mängudest on otseülekanded nähtavad läbi Postimehe veebikülje ning telerist Kanal 12 vahendusel. Kommentaatoritena on ametis Uba ning Toomas Kuum. «Mul on ka varem olnud õnn just Wimbledoni läbi teleekraani Eesti rahvale vahendada. Sellest on küll juba üheksa aastat möödas, aga küll see eriline tunne tuleb, selles ma üldse ei kahtle,» lubab Uba, et kui istub ülekandeks helendava ekraani ees maha ja näeb legendaarseid ja pühasid muruväljakuid, hakkab hing laulma. «Saab tulema äärmiselt huvitav ja kaasahaarav turniir ja ma olen kindel, et kõik tennisesõbrad saavad oma emotsioonid 100 protsenti kätte.»

Mida tasub televaatajal Wimbledonis silmas pidada? Näiteks on ülekannetes taas kasutusel «kotkasilm», elektrooniline abimees, mis näitab nii mängijale kui vaatajale täpselt ära, kas löök läks auti või mitte.

«Kuna tegemist oli liivaväljakuga, siis seal hinnatakse, et täpsem ja õiglasem on see, kui kohtunik läheb liiva pealt seda jälge lugema,» selgitas Uba, miks Prantsusmaal süsteemi näha polnud ja rõhutas, et tegu on targale mängijale ka olulise taktikalise relvaga. «Kui kogenematu mängija mõnele sellisele väljakule jõuab, siis niipea kui esimeses-teises geimis mõni selline kahtlane pall on, hakatakse kohe näpuga kohtuniku suunas viibutama. Aga unustada ei tohi, et võimalusi «koktasilma» kasutada on kolm vale otsust seti kohta ehk kogenum mängija teab, et ta peab endas ikka 100 protsenti kindel olema või jätma need võimalused seti lõpupoole, kus on kaalukamad punktid.»