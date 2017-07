Mart Poom: kuna Anett on noor, on tõesti kõik võimalik

«Kahjuks Wimbledoni mänge vaatama ma ei jõudnudki, sest alati olin siis kas Eestis või algas ettevalmistusperiood. See võistlus läheb inglastele ikka väga korda, sest peetakse heal ajal: jalgpall pole veel alanud, ragbihooaeg samuti. Tennis on lisaks kriketile üks põhiteemasid,» meenutab Poom ning lisab, et britid elavnevad otseloomulikult ka koduste tähtede peale. «Kaks korda võitnud Andy Murray käekäiku teatakse eriti hästi, ka naised lähevad neil üha konkurentsivõimelisemaks.»

Ka Anett Kontaveidi tõus on Inglismaal praegu ohtrat huvi tekitanud. «Ma pole eriline ekspert, aga tema tulemused räägivad tema enda eest,» hindab Poom. «Ta on teinud kvaliteedis suure hüppe, muutunud palju mitmekülgsemaks ning ta tundub väga enesekindel võitleja. Ilmselgelt on koostöö uue treeneriga toonud esimesi vilju ning nad on saavutanud hea klapi. Seda on näha.»

Jalgpallilegend teab sportlaselu pahupooli, kuid sõnab, et individuaal-ja võistkonnasporti võrrelda ei saa. «Anett on õigel teel ja antaks talle ainult tervist, sest kõik on enda kätes. Küll neid suuri võite jõuab võtta, tagasilöökide puhul tuleb endasse uskuda. Kui oma asja ajada, siis on kõik võimalik. Kuna ta on noor, siis on tõesti kõik võimalik.»

Kontaveidi noorusele panustab ka Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas, kelle kohta võib julgelt väita, et ta on sotsiaalmeedias Kontaveidi innustunuim poolehoidja. Eestlanna iga matši ajal ja järel leiab Rõivase Twitteri kontolt ohtralt järelkaja, videosid ning häid soove. Poliitik ise tunnistab, et paraku pole ta kiire elutempo tõttu veel välismaal Kontaveidi tippmängudel käinud.

6:4, 6:0 vs Kerber (WTA 1.) — Taavi Rõivas (@TaaviRoivas) May 17, 2017

«WTA-turniiridel ei ole õnnestunud Anetti mänge kohapeal jälgida, küll aga aastaid tagasi kodus toimunud võistlusi. Loodan, et tekib võimalus ka seni parimas vormis olevat Kontaveiti mängimas näha,» räägib ta. «Igal rahval on põhjust oma parimate sportlaste saavutuste üle uhke olla. Anetti võidud on inspiratsiooniks nii kogenud tenniseharrastajatele kui lastele, kes esimest korda reketi kätte võtavad.»

Kuidas võiks Kontaveidil Wimbledoni muruväljakutel minna, Rõivas panustama ei hakka. «Wimbledon on tennisemaailmas tase omaette ning kindlasti soovivad kõik mängijad teha seal maksimaalse tulemuse. Ei ole kahtlustki, et Anett on väga heas vormis, aga ma hoiduksin ootuste liiga üles kruvimisest ja soovin näha eestlanna esituses ilusat tennist maailma tippväljakutel.»

Calgary olümpiapronks Allar Levandi arvab seevastu, et tänapäeva tennises on kõik võimalik ning miks ei võiks Kontaveit Wimbledonis kaugele jõuda. «Ennustusportaali juhina arvan, et tal läheb hästi. Ennustades on ka põnevam tennist jälgida, tekib isiklik huvi vahele,» räägib ta.

Allari ja tema iluuisutreenerist abikaasa Anna peres on tennis tähtsal kohal, sest poeg Armand mängis aastaid USAs ülikoolis õppides tennist. Ometi elatakse kaasa ka teistele Eesti sportlastele. «See on seotud rohkem ikka sellega, kes on tipus. Anett persoonina polegi ehk nii tähtis, aga kindlasti jälgime tema käekäiku. Nii oli Kaia Kanepiga, on Ott Tänaku, Kelly Sildaruga,» sõnab ta.

Kontaveidi saavutustes hindab Levandi eelkõige tema perekonna tuge. «Selge, et papad-mammad on aktiivsed, aga Anettil on väga toetav perekond. Noorel tennisistil on seda vaja.»